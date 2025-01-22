SON DAKİKA: Borussia Dortmund'da Nuri Şahin depremi! Rencide edici açıklamayla kovdular...

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bologna yenilgisinin ardından teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verdi.

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Bologna'ya konuk oldu.

15. dakikada Guiraasy'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçen sarı-siyahlı takım; 71'de Dallinga, 72'de ise Iling'in gollerine engel olamayınca sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Nuri Şahin görevden alındı

Karşılaşmadan saatler sonra Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verildiğini açıkladı.

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Alman kulübünden çarşamba günü öğleden önce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Borussia Dortmund ve Nuri Şahin'in yolları derhal ayrılıyor. BVB, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı FC Bologna karşısında alınan 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından baş antrenörünün görevine son verdi."

Lars Ricken: 'Bu son kaçınılmazdı'

BVB'nin Spor Genel Müdürü Lars Ricken ise şunları söyledi:

"Nuri Şahin'i ve çalışmalarını çok takdir ediyoruz, uzun süredir birlikte çalışmak istiyorduk ve sonuna kadar birlikte sportif bir geri dönüş sağlayabileceğimizi umduk.

"Ancak üst üste dört yenilginin ardından, son dokuz maçta sadece bir galibiyet alarak ve şu anda Bundesliga tablosunda 10. sırada yer alarak, mevcut konjonktürde sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize dair inancımızı maalesef kaybettik.

"Bu karar kişisel olarak beni de üzüyor ama Bologna maçından sonra bu kaçınılmazdı."

Nuri Şahin ne söyledi?

Görevden alınan teknik direktör Nuri Şahin ise, "Ne yazık ki bu sezon Borussia Dortmund'un sportif hedeflerini şu aşamada gerçekleştiremedik. Bu özel kulübe her şeyin en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund, önümüzdeki cumartesi günü Bundesliga'da SV Werder Bremen karşısında yedek kulübesinde kimlerin olacağını en kısa sürede açıklayacak.