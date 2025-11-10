SON DAKİKA: beIN Sports binasına silahlı baskın! Açıklama geldi, Güntekin Onay detayı...

Öğle saatlerinde Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un televizyon binasına elindeki silahla gelen şüpheli, programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirtti.

İhbar üzerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri de bina çevresinde hazır bekletildi. Binaya girerek masada bir süre oturan şüpheli, başına silahı dayayıp taleplerini iletti. Şüpheli daha sonra polislerin ikna çabaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Kimliği belirlenen K.S'nin (42) elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

beIN SPORTS'tan açıklama



beIN Sports'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi ve şu ifadelere yer verildi: "Bugün Ayazağa yerleşkemizde silahlı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı, Türk Emniyet Teşkilatı ve güvenlik ekiplerimizin, hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır.

Tüm çalışanlarımızın güvenliği tamamen sağlanmış olup, olayda kimse yaralanmamıştır. Durum, Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde başarıyla yönetilmiş ve saldırgan, güvenlik güçleri tarafından binadan çıkarılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."