SON DAKİKA: Arda Güler, Liverpool'un yıldızı ile takas ediliyor! Transferde büyük sürpriz...

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Liverpool'un yıldızının transferinde takas olarak kullanılacağı iddia edildi.

İspanya La Liga devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli yıldız Arda Güler için çarpıcı transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; 20 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutabilir.

Arda Güler - Mac Allister takası

Haberde, Real Madrid ile Liverpool arasında Arda Güler - Alexis Mac Allister takasının gerçekleşebileceği iddia edildi.

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Real Madrid'in ayrıca üstüne para verebileceği ve Liverpool cephesinin bu teklife sıcak bakabileceği haberin detaylarında yer aldı.

Takasın gerçekleşmesi halinde Arda Güler ile Dominik Szoboszlai takım arkadaşı olacak. Bilindiği gibi iki futbolcu, Macaristan-Türkiye maçı sonrası sosyal medyadan birbirlerine göndermede bulunmuştu.

Milli futbolcu ayrıca İtalya, Almanya, İngiltere ve İspanya'dan birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Bu sezon eflatun-beyazlılarda 34 maça çıkan Arda Güler, 3 gol - 7 asistlik katkı sağladı.