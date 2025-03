Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, transfer spekülasyonlarının ardından İspanyol basınından MARCA'ya konuştu.

Bu sezon Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den istediği kadar süre alamayan Arda Güler, yakın zamanda İtalya Serie A devi Inter ile anıldı.

Daha önce de Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile anılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Macaristan-Türkiye maçının ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Arda Güler ne söyledi?

İspanyol gazeteci Juan Ignacio Garcia'nın, "Tebrik ederim. Harika bir maç ve harika bir gol. Sizi sahada eğlenirken gördük" yorumu üzerine konuşan Arda, "Çok teşekkür ederim. Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselmek ve buradan bu zaferle ayrılmak bizim için önemliydi. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Haberin devamı aşağıda

Millî futbolcu, "Şimdi Madrid'e dönme zamanı, sezon sonu için bireysel ve kolektif hedefleriniz neler?" sorusu üzerine ise, "Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için savaşmaya hazırız ve bu heyecan verici olacak. Madrid her zaman her maçı ve her şampiyonluğu kazanmak için savaşır. Kişisel olarak benim tek arzum her maçta oynamak ve takımımın tüm şampiyonlukları kazanmasına yardımcı olmak" sözlerini sarf etti.

'Real Madrid bana bir plan verdi'

Arda Güler, "Madrid'deki durumunuz ve geleceğiniz hakkında çok şey konuşuluyor... Size çok doğrudan bir soru soracağım. Durumunuza rağmen Madrid'de mutlu musunuz?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı: "Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hâlâ buna inanıyorum.

Madrid'de başarılı olacağımdan eminim, hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında da gördüğünüz gibi her zaman oynamaya hazırım.

Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok değerli, onlara minnettarım. Real Madrid'e oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Bunu elde edene kadar da mücadeleyi bırakmayacağım."