Alanyasporlu futbolcular trafik kazası geçirdi

Türk futbolu şokta. Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi. Kazada Josef Sural hayatını kaybetti, 6 futbolcu yaralandı.

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti, 6 futbolcu yaralandı.

ile 1-1 berabere kalan kafilesinden Caulker, Djalma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırılırken Sural ameliyata alındı. Fakat çabalar sonuç vermedi.

Alanyaspor Kulübü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sural'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 29 Nisan 2019

Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanyasporlu yöneticiler ve Başkan Hasan Çavuşoğlu, kazayı haber alır almaz hastaneye geldi.

Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları bildirildi.

Çavuşoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada "Şoförler yolda uyuduğu için polis tarafından sorgulaması olacak. Çok üzgünüm. Maalesef Sural'ı kaybettik. Diğer futbolcuların hayati tehlikeleri yok. Bazı oyuncularımızda ufak tefek kırıklar var, müşahede altında tutuluyorlar." ifadelerini kullandı.