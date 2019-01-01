Canlı Skorlar
Alanyaspor

Alanyasporlu futbolcular trafik kazası geçirdi

Son güncelleme
Yorum()
AA
Türk futbolu şokta. Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi. Kazada Josef Sural hayatını kaybetti, 6 futbolcu yaralandı.

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti, 6 futbolcu yaralandı.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Djalma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. 

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırılırken Sural ameliyata alındı. Fakat çabalar sonuç vermedi.

Alanyaspor Kulübü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sural'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanyasporlu yöneticiler ve Başkan Hasan Çavuşoğlu, kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. 

Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları bildirildi.

Çavuşoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada "Şoförler yolda uyuduğu için polis tarafından sorgulaması olacak. Çok üzgünüm. Maalesef Sural'ı kaybettik. Diğer futbolcuların hayati tehlikeleri yok. Bazı oyuncularımızda ufak tefek kırıklar var, müşahede altında tutuluyorlar." ifadelerini kullandı.

Kapat