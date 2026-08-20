Basın raporları, Nasr kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Roshn Ligi'ndeki yaklaşan Riyad maçında forma giyme durumuna ilişkin gelişmeleri ortaya koydu.

Nasr, Roshn Ligi'nin ikinci haftasında yarın cuma günü Suudi Arabistan'ın başkentindeki Prens Faysal bin Fahd Stadı'nda Riyad'a konuk olacak.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, Ronaldo'nun maça hazırlık kapsamında Nasr'ın dün çarşamba günü yaptığı takım antrenmanlarına katılmadığını, özel kondisyon çalışmalarının yanı sıra rehabilitasyon programını sürdürmekle yetindiğini belirtti.

Gazete, Portekizli yıldızın bu hafta içindeki antrenmanlara katılımı sırasında leğen kası bölgesinde bir sakatlık yaşadığını, ancak dün çarşamba yaptığı kondisyon antrenmanları sırasında bu sakatlığın yeniden ortaya çıkmadığını açıkladı.

Ronaldo, maça çıkma durumunu belirlemek amacıyla Nasr'ın Riyad maçı öncesindeki son antrenmanında, bugün perşembe günü sağlık ekibi tarafından tıbbi ve fiziksel testlere tabi tutulacak.

Hatırlatmak gerekirse, "Madeira Roketi", Portekiz Milli Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinden bu yana bir ay süren aranın ardından bu hafta içinde Nasr antrenmanlarına döndü.

Bu ara nedeniyle Ronaldo, başkent ekibinin yeni sezondaki ilk iki maçında, özellikle de Roshn Ligi'nin ilk haftasında El-Feth'i 3-0 yendikleri karşılaşmada ve Kral Hac ve Umre Hizmetkârı Kupası 32. tur maçında El-Diriye'yi 4-1 mağlup ettikleri müsabakada yer alamamıştı.

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