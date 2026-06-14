"Son bilmece"... Mourinho, Real Madrid'deki kritik kararını erteledi

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Portekizli teknik direktör José Mourinho, Real Madrid'deki ikinci görevine başlamak üzere teknik ekibini tamamlama çalışmalarına devam ediyor ve yardımcı antrenör kadrosundaki son boşluğu dolduracak ismi hâlâ arıyor.

Mourinho, Real Madrid'deki yeni görevinde kendisine eşlik edecek isimlerin çoğunu uzun süre önce belirlemişti, ancak bu rol için en uygun kişiye ilişkin son kararı vermeden önce beklemeyi tercih ederek, tek bir pozisyonu kesinleştirmeden bırakmıştı.

Portekizli teknik direktör, teknik ekibini oluştururken, takımın günlük işleyişini kontrol altına almak ve teknik fikirlerini ilk andan itibaren uygulamaya koymak için gerekli gördüğü yetenekli isimleri tercih etti.

Bu nedenle, görevi üstlendiğinin resmi olarak açıklanmasından önce, Mourinho yeni sezonun planlamasına erken başlamak için Valdebebas'taki Real Madrid spor kentinde bulunmaya özen gösterdi.

Birkaç gün süren ziyaret sırasında, en yakın ve en güvendiği yardımcıları olan João Tralhao ve Pedro Machado ona eşlik etti. İkili, kulüp yetkilileri ve teknik ekip üyeleriyle bir dizi toplantıya katılarak, Ayrıca, dostluk maçlarının düzenlenmesi ve yaz hazırlık programı da dahil olmak üzere, gelecek sezonun hazırlık planının ilk adımlarını attılar.

Mourinho, bu toplantılar sırasında, en ince ayrıntılara dikkat etme ve takım içinde olup biten her şeyi günlük olarak takip etme üzerine kurulu bilinen felsefesine bağlı kaldığını vurguladı ve şöyle açıkladı: "Ertesi günden itibaren orada olmayı seviyorum, kimin erken geldiğini, kimin geç kaldığını görmek için, sonra da hemen iş temposunu artırmaya başlıyorum."

Toplantılarda ayrıca teknik kadronun son üyesinin kim olacağı konusunda yoğun tartışmalar yaşandı. Mourinho, Real Madrid ile daha önce bir bağı olan veya İspanyol futbolunda geniş deneyime sahip bir isimle anlaşmayı tercih ediyor. Bu nedenle, özellikle son dönemde gündeme gelen bazı isimleri eledikten sonra, nihai kararını vermeden önce ortaya konan bir dizi seçeneği incelemeye devam ediyor.

Son haftalarda gündeme gelen isimler arasında, Mourinho ile olan güçlü bağı ve Real Madrid ortamına olan derin bilgisi nedeniyle eski Portekizli savunma oyuncusu Pepe öne çıktı. İkili, 2010 ile 2013 yılları arasında birlikte çalışmıştı ve bu durum, Kraliyet Kulübü'nde yeniden işbirliği yapma olasılığına dair spekülasyonları güçlendirdi.

Bununla birlikte, bilgilere göre Pepe, Mourinho için ilk tercih haline gelmedi ve şu ana kadar taraflar arasında herhangi bir resmi temas kaydedilmedi. Buna karşılık, Portekizli teknik direktör, önümüzdeki dönemde teknik projesine en uygun kişiyi seçmek için kararını aceleye getirmemeyi tercih ederek, mevcut alternatifleri dikkatle incelemeye devam ediyor.