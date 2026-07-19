Son 60 yılda sadece İspanya, Arjantin’i geride bırakmıştır

Bu Pazar akşamı oynanacak Arjantin ile İspanya arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, sadece şampiyonluk mücadelesiyle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda son on yıllarda pas doğruluğu açısından en iyi iki milli takımın karşılaşması olacak.

“Opta” ağının istatistiklerine göre, Arjantin milli takımı %90,5 ile bu yılki Dünya Kupası’nda en yüksek pas isabet oranına sahip.

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Son 60 yıllık Dünya Kupası tarihinde bu rakamı aşan tek takım, 2018'de %91,9 ve 2022'de %90,9 oranları kaydeden İspanya milli takımıdır.

Arjantin milli takımı, grubunu birinci olarak tamamladıktan sonra son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı (3-2) eleyip, çeyrek finalde Mısır'ı aynı skorla geçtikten sonra, çeyrek finalde İsviçre'yi (3-1) ve yarı finalde İngiltere'yi (2-1) mağlup ederek finale yükseldi.

İspanya da grubunu lider tamamladı; ardından 32'li turda Avusturya'yı (3-0) eledi, 16'lı turda Portekiz'i (1-0) mağlup etti, çeyrek finalde Belçika'yı (2-1) ve yarı finalde Fransa'yı (2-0) yendi.

Lionel Scaloni'nin takımının, 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı şampiyonlukların ardından tarihindeki dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu hedeflediği bu turnuvada, İspanya ise 2010 yılında ilk ve son kez kupayı kaldırmasının ardından ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.



