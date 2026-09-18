Suudi Arabistan ekibi Hilal, Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımın Katar temsilcisi Garrafa ile karşılaşmasında yaşanan olaylar üzerine Hollandalı oyuncusu Crysencio Summerville'e verilecek cezaya ilişkin tavrını netleştirmeden önce beklemeye karar verdi.

Hilal, geçtiğimiz salı günü turnuvanın ilk haftası kapsamında Garrafa'yı 2-1 mağlup etti; ancak maç, Summerville ile Katar ekibinin oyuncularından biri arasında yaşanan ve Hollandalı kanat oyuncusunun kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla sonuçlanan şiddetli bir kavgaya sahne oldu.

Olay 33. dakikada, Garrafa oyuncusu Abdulrahman Fayez'in Summerville ile topsuz bir alanda arbedeye girmesiyle başladı. Hilal oyuncusu büyük bir öfkeyle karşılık verdi ve rakibini sertçe saha dışına doğru itti.

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Garrafa'nın kanat oyuncusu Ismaël Bennacer'in araya girip Summerville'i saçından çekmesiyle gerginlik tırmandı ve olay, her iki takımdan çok sayıda oyuncunun yanı sıra yedek kulübesindeki bazı isimlerin de karıştığı geniş çaplı bir arbedeye dönüştü.

Maçın hakemi hem Hollandalı Crysencio Summerville'e hem de Ismaël Bennacer'e kırmızı kart gösterdi; ardından ortam sakinleşti ve karşılaşma tamamlandı.

Suudi gazeteci Abdulrahman Abaoud, "Dorina Gheir" programındaki katılımında, Hilal yönetiminin karşılaşmada yaşanan tüm durumları gözden geçirmek amacıyla maç hakeminden ve Asya Futbol Konfederasyonu'ndan gelecek ayrıntılı maç raporunu beklediğini doğruladı.

Abaoud, Hilal yönetiminin ayrıca Summerville'in kırmızı kart görme anına ilişkin ek görüntüleri de izleyeceğini, ceza konusunda uygun kararı vermeye hazırlandığını belirtti. İhlalinin kanıtlanması hâlinde, daha önce Senegalli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin maruz kaldığı cezaya benzer şekilde, oyuncunun maaşından yüzde 50'ye varan bir kesinti içeren dahili para cezasının uygulanabileceğine dikkat çekti.

24 yaşındaki Summerville, son yaz transfer döneminde İngiltere ekibi West Ham'dan Hilal'e 64,50 milyon euroluk bir transferle katılmıştı.







