Hilal, bu yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Fransız Ousmane Dembele ile anlaşma adımlarına başladı. Kulüp, West Ham United'dan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville transferini de bitirmişti.

Basında çıkan haberler, Hilal'in bu yaz transfer döneminde Summerville ile 80 milyon euro karşılığında anlaşmaya çok yaklaştığını ve oyuncunun Suudi Ligi tarihinin en pahalı ikinci futbolcusu olacağını doğrulamıştı.

İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri, Hilal'in bu yaz transfer döneminde belirlediği yeni hedefini açıkladı: Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele. "Lider", oyuncuyu resmi olarak kadrosuna katmak için kendisiyle iletişime geçmeye başladı.

Tavolieri, Hilal'in Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlamadan önce yeşil ışık almak amacıyla Dembele'nin temsilcileriyle temasa geçtiğini doğruladı.

Bu gelişme, Fransız başkentinin kulübünün Ballon d'Or sahibinin sözleşmesini yenilemek istediği bir dönemde geliyor; özellikle de sözleşmesinin 2028'de sona ermesi nedeniyle.

Dembele, son yıllarda Paris Saint-Germain forması altında dikkat çekici performanslar sergiledi; hatta takımını üst üste iki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve 2025'te dünyanın en iyi futbolcusu olarak Ballon d'Or'u kazandı.

Fransız kanat oyuncusu, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda da ülkesinin milli takımıyla dikkat çekici bir görüntü çizdi; sekiz maçın tamamında forma giyerek 6 gol attı ve 2 asist yaptı.