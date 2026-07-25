Suudi Hilal'in son transferi Hollandalı Crysencio Summerville, "Lider"e katılmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, transfer kararının başka herhangi bir düşünceden değil, kulübün sportif projesine olan inancından ve Asya'nın en büyük kulüplerinden biriyle şampiyonluklar kazanma arzusundan kaynaklandığını vurguladı.

Hilal, dün Cuma günü, İngiliz West Ham United'dan gelen Summerville ile dört sezonluk sözleşme imzalayarak resmi anlaşmayı açıklamıştı. Değeri 70 milyon euroyu aşan transfer, kulübün son yıllardaki en büyük anlaşmalarından biri oldu.

Hilal'in medya merkezi aracılığıyla ilk kez boy gösteren Hollandalı kanat oyuncusu, hedeflerinin ilk günden itibaren net olduğunu vurgulayarak, Roshn Ligi şampiyonluğunu geri kazanmaya, Asya şampiyonluklarına yeniden ulaşmaya ve mümkün olan tüm kupalar için mücadele etmeye katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

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Summerville şunları söyledi: "Hilal forması giymekten son derece mutluyum ve arzum tüm şampiyonlukları kazanmak, takımın öncelikle ligi ve Asya'yı geri kazanmasına yardımcı olmak."

Oyuncu, Hilal taraftarlarına doğrudan bir mesaj vermeye özen göstererek, yeni sezonda onların desteğini beklediğini ve sahada onları mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

Şöyle ekledi: "Hedefim, her maçta gol atarak ve gol pasları vererek taraftarları mutlu etmek. Onları her zaman tribünlerde görmeyi umuyorum, çünkü takıma galibiyetler kazanmak için büyük bir motivasyon veriyorlar."

Summerville ayrıca Hilal'i seçmesinin gerçek nedenini açıklayarak, kulübe karşı hissettiklerinin kararı almasında belirleyici etken olduğunu vurguladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Hilal büyüklüğünde bir kulübün seninle ilgilendiğini bildiğinde, kendini değerli hissediyorsun. Beni Hilal'e yönlendiren şey hislerimdi ve bu büyük kuruluşla her şeyi başarmayı diliyorum."