Barcelona'nın yıldızı, West Ham United'dan yakında katılacak olan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville sayesinde Hilal'in bu yaz transfer dönemindeki hesaplarından çıktı.

Basında yer alan haberler, Hilal'in bu yaz transfer döneminde Summerville ile 80 milyon euro karşılığında anlaşmaya yaklaştığını ve oyuncunun Suudi Ligi tarihinin en pahalı ikinci futbolcusu olacağını doğrulamıştı.

Katalan "Sport" gazetesi, Hilal'in Summerville ile anlaşmasının, Barcelona'dan Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'yı bu yaz transfer döneminde kadroya katma fikrini sona erdirdiğini belirtti.

Gazete, Hilal'in transfer sezonuna Raphinha'yı önceliklerinin başına koyarak girdiğini, gerek Barcelona'dan satın almak gerekse alacağı maaş konusunda onunla anlaşmak için devasa bir meblağ ayırdığını açıkladı.

Ancak Brezilyalı kanat oyuncusunun Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'da kalma konusundaki süregelen ısrarı, Suudi kulübünü onun yerine yeni bir kanat oyuncusuyla anlaşmayı düşünmeye itti ve tercih Summerville'den yana kullanıldı.

Böylece Raphinha'nın en azından gelecek sezon Barcelona'da kalacağı kesinleşti ve Katalan kulübü son dönemin en karmaşık dosyalarından birini kapatmış oldu.

Hatırlatmak gerekirse Raphinha, son iki sezonda Barcelona'da son derece güçlü performanslar sergiledi; öyle ki, ödülü Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Fransız Ousmane Dembélé kazanmadan önce 2025 Ballon d'Or ödülünün en güçlü adaylarından biriydi.