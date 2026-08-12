Somalili hakem Omar Artan, Avrupa Süper Kupası tarihine geçti ve bu turnuvada bir maçı yönetecek Avrupa kıtası dışından ilk hakem oldu.

34 yaşındaki Artan, bu mücadeleye 2025 yılında Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF" tarafından yılın en iyi erkek hakemi ödülüne layık görüldüğü bir yılın ardından çıkıyor.

Artan'ın atanması, özellikle Somali'nin ülkeye giriş yasağı uygulanan ülkeler listesine alınması nedeniyle ABD'ye girişinin reddedilmesinin ardından 2026 Dünya Kupası'nda maç yönetme fırsatından mahrum kalmasının ardından ayrı bir önem taşıyor.

Salzburg'da oynanacak Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki karşılaşma, Artan'ın Avrupa kıtasında yöneteceği ilk maç olacak ve bu mücadele ona eşi görülmemiş bir başarının kapısından Avrupa Süper Kupası tarihine adını yazdırma fırsatı verecek.

Artan, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın internet sitesine verdiği bir röportajda şöyle demişti: "Birçok kişi bana karşı sempatisini dile getirdi, çünkü bir hedefe ulaşmak için uzun yıllar çalışıp sonunda buna ulaşamayınca bu çok zor oluyor. Dünyanın dört bir yanından aldığım desteği çok takdir ediyorum. Gerçekten minnettarım."