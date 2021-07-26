Solskjaer’den kritik Pogba açıklaması

Solskjaer, takımdan ayrılması gündemde olan Paul Pogba hakkında açıklamalarda bulundu.

Manchester United, bir yıllık sözleşmesi kalan Paul Pogba’nın kontratının sona ermesiyle kulüpten bedelsiz bir şekilde ayrılmasını istemiyor.

Geçtiğimiz günlerde üç yıllık yeni sözleşmeye imza atan Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United’ın Paul Pogba ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ettiğini duyurdu.

Norveçli teknik adam, yıldız oyuncuyla çalışmaya devam etmek istediğinin altını çizdi.

Neler söylendi?

Solskjaer, Queens Park Rangers ile oynadıkları ve 4-2 mağlup oldukları hazırlık müsabakasının ardından Pogba’nın geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu:

“Kulüple Paul’un temsilcileri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Paul’la yaptığım görüşmeler sonucunda oyuncunun da yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini söyleyebilirim.”

“Pogba’nın geleceğiyle ilgili her zaman söylentiler olacaktır ve diğer kulüpler de onu kadrosuna katmak isteyecektir.”

“Paul’un burada neler yapabileceğini gördük ve oyuncu da onun hakkında neler düşündüğümüzü biliyor.”

“Onunla çalışmaktan büyük keyif aldım, umarım birlikte çalışmaya devam edebiliriz.”

Pogba yeni sözleşmeyi imzalayacak mı?

Her ne kadar United Pogba’nın temsilcileriyle görüşmelere başlasa da oyuncu tarafından henüz herhangi bir olumlu adım atılmadı.

Pogba’nın menajeri Raiola, geçen sezon oyuncunun yeni sözleşmeye imza atmayacağını ve yeni bir meydan okumaya yelken açmak istediğini dile getirmişti.

Real Madrid’in yanı sıra Paris Saint-Germain’in de Pogba’nın bir yıllık sözleşmesi kalmasını fırsat bilerek Fransız orta sahayı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Ancak Pogba ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Manchester United, yıldız oyuncuyu düşük bir bedel karşılığında kaybetmek istemiyor.

Pogba geçen sezon neler yaptı?

2020-21 Manchester United formasını tüm kulvarlarda 42 maçta terleten Paul Pogba, bu karşılaşmalarda yedi gol kaydederken iki de asist yapmıştı.

Euro 2020’de de izleyenleri büyüleyen Pogba, Fransa elenene dek turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Fransa’nın oynadığı dört karşılaşmada da görev yapan Pogba, İsviçre karşısında da unutulmayacak bir gole imza atmıştı.

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