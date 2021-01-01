Solskjaer: Penaltı istatistiklerini saymaya zamanım yok

Jürgen Klopp'a yanıt veren Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, penaltı istatistiklerini saymanın zaman kaybı olduğunu düşünüyor.

Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, zirve yarışındaki rakibi Jürgen Klopp'un Manchester United hakkındaki penaltı yorumlarına yanıt verdi.

Penaltı istatistiklerini saymanın zaman kaybı olduğunu belirten Solskjaer, " 'un kaç penaltı kazandığını saymıyorum. Ne zaman penaltı kazanacağımız konusunda vakit harcıyorlarsa benim buna zamanım yok." şeklinde konuştu.

Jürgen Klopp, karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından, "Manchester United son 2 yılda Liverpool'da çalıştığım 5,5 yıldan daha fazla penaltı kazandı." diyerek Kırmızı Şeytanlar'ın penaltılarla ödüllendirildiğini vurgulamıştı.

Daha fazla takım

Manchester United bu sezon tüm müsabakalarda 11, Premier Lig'de ise 6 kez penaltı kazandı. Jürgen Klopp önderliğindeki Liverpool ise ligde 5 kez penaltı vuruşu kullandı.

Öte yandan Jürgen Klopp, Manchester United'ın sık penaltı kullanmasından şikayet eden tek menajer değil.

Menajeri Frank Lampard da geçen sezon oynanan FA Cup finalinden önce bu konuyu gündeme getirmişti.