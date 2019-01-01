Solskjaer, Ocak ayında takıma transfer yapılmasını beklemiyor

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takıma herhangi bir transfer yapılmasını beklemediğini belirtti.

Jose Mourinho'nun görevden alınmasından sonra takımın başına getirilen Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, çıktığı 4 lig maçını da kazandı.

Mourinho'nun, kulübün transfer politikasından duyduğu şikayetler nedeniyle de kovulduğu söylenirken, Solskjaer'in kadrodan memnun olduğu ve Ocak ayında herhangi bir takviye beklemediği ifade ediliyor:

"Takımımdaki oyunculardan memnunum. Yeni bir transfer beklemiyorum ancak bu benim kararım değil. Kulüp birilerini istiyorsa takımımda her zaman yer var."

"Kimsenin bana takımda bir sürü yetenekli oyuncum olduğunu söylemesine gerek yok. Bunu dışarıdan bile görebiliyorum."

45 yaşındaki teknik direktör gazetecilere yaptığı açıklamada kulübün transfer politikasından da övgüyle bahsetti:

"Kulübün muhtemelen bir planı var. Bir sonraki günü ya da gelecek ayı planlamıyorlar. Transfer politikası yazdan beri planlamış. Bu yapı olağanüstü."

Kırmızı Şeytanlar 5 Ocak Cumartesi günü TSİ 15:00'da FA Cup'ta Reading ile karşılaşacak.