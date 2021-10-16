Solskjaer, Maguire'ı neden oynattı?

Manchester United'ın hocası Solskjaer, hafta boyuncu iyi çalışan ve liderlik ruhuna sahip olan oyuncusunu mümkün olan en kısa sürede kazanmak istiyor.

Manchester United'ın Norveçli hocası Ole Gunnar Solskjaer, Harry Maguire'ı Leicester City maçında ilk 11'de görevlendirdi. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'deki ilk deplasman yenilgisini Leicester City'den alırken sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İngiliz defans oyuncusu Maguire, baldırından sakatlandıktan sonra ilk maçına Leicester City karşısında çıktı Tecrübeli defans oyuncusu, Manchester United'ın mağlubiyetinde önemli bir rol oynadı.

Ancak Solskjaer, Harry Maguire'ı sahaya çıkmaya hazır göründüğü ve iyi durumda olduğu için ilk 11'e aldığını ifade etti.

Ne söylendi?

Solskjaer maçtan sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Harry'yi oynatmak benim kararımdı. Hafta boyunca çok iyi çalıştı ve hazır görünüyordu. Herhangi bir sorunu yoktu" dedi.

"Bizim için çok büyük bir oyuncu. Harry, kaptanlık ve liderlik ruhuna sahip. Çok etkili bir defans oyuncusu olduğu için mümkün olan en kısa sürede onu geri kazanmak istedim.

"Oynadıkça topla daha iyi bir ilişkisi oldu ama maçın temposu yüksekti. Gol attıktan 10 saniye sonra, kalemizde golü görmemiz kötü oldu çünkü odaklanma ve konsantrasyon sorunları yaşadık. Hepimizin, daha iyisini yapması gerekiyor.

"Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki her maç, bizim için çok önemli. Atalanta maçı da bizim için büyük bir maç olacak. Kendimizi toparlayıp tekrar önümüze bakmalıyız çünkü futbolun doğasında bu tür mağlubiyetler var. Yaşadığımız sorunların çözümünü en kısa sürede bulmalıyız.

"Milli ara sebebiyle uzun bir zamanımız oldu ve Leicester City maçına çok iyi hazırlandık fakat maçı kazanamadık."

"Ronaldo, üst düzey bir oyuncu"

Leicester City maçında kötü bir performans gösteren Cristiano Ronaldo, takımının yenilmesine engel olmadı.

Portekizli yıldız, Manchester United'ın yenik duruma düşmesinin ardından yeterince etkili olamadı. Ancak Solskjaer, Cristiano Ronaldo için yeterince uygun şartlar oluşturamadıklarına inanıyor.

"Ronaldo, üst düzey bir oyuncu ve o, gol atmayı başarıyor.

"Bugün hem Ronaldo hem de diğer oyuncularım için iyi bir gün olmadı çünkü yeterinde şans yaratamadık. Ancak Ronaldo, gol atmak için merkezi zorlasa da bugün şans yanında değildi.

Büyük resim neyi gösteriyor?

Manchester United'da Raphael Varane, Leicester City karşısında formasından uzak kalırken Fransız oyuncunun yerine Victor Lindelof ilk 11'de görev yaptı.

Kırmızı Şeytanlar, bu sezon yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle ilk tercihleri olan Varane ve Maguire ikilisine çok fazla yararlanamadı. Ancak bu durum, Manchester United taraftarlarının mağlubiyet üzüntülerini yatıştıracak bir sebep olarak görülmüyor.

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