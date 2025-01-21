Solskjaer'ın Manchester United'dan Beşiktaş'a transfer edebileceği 5 futbolcu

Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, eski kulübü Manchester United'ın kapısını Ocak ayında transferler için çalabilir.

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'a vedasının üzerinden üç yıl geçtikten sonra Beşiktaş'a attığı imzayla saha kenarına geri döndü. Norveçli, Kasım 2021'de Kırmızı Şeytanlardan kovulmuştu ve uzun süre kulüpsüz kaldı.

Ancak şimdi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak antrenörlüğe geri döndü. İstanbul'da transfer için kolları sıvayan Solskjaer, Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 20 puan gerisindeki Beşiktaş'ı ayağa kaldırmaya çalışacak.

Peki, Solskjaer eski kulübü Manchester United'dan hangi oyuncuları Beşiktaş'a transfer edebilir? Kırmızı Şeytanlarda takımdan ayrılabilecek 5 futbolcuya GOAL Türkiye ile göz atalım.

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Victor Lindelöf

2017'de Benfica'dan Manchester United'a 35 milyon euro bonservisle transfer olan 30 yaşındaki stoper, Old Trafford'dan ayrılmaya hazır görünüyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon yalnızca beş Premier Lig maçında görev aldı. Victor Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Solskjaer'dan gelecek bir çağrı onu Türkiye'ye transfer olmaya ikna edebilir.

Christian Eriksen

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Eriksen, Manuel Ugarte'nin transferi ve Kobbie Mainoo'nun A takıma çıkmasıyla Old Trafford'da artık zamanını doldurmuş gibi. 32 yaşındaki oyuncunun adı Celtic dahil olmak üzere birkaç kulüple anıldı. Başka kulüplerle görüşmelere şimdiden başlama hakkı olan Eriksen bu kulüplerin arasına Beşiktaş'ı da alabilir.

Antony

Manchester United ile sözleşmesi, 2027 yazına kadar devam etse de Antony, Manchester United'ın Beşiktaş'a satmayı severek kabul edebileceği bir oyuncu. Ajax'taki performansını Old Trafford'a taşıyamayan Brezilyalı kanat oyuncusuyla Real Betis de ilgileniyordu. 24 yaşındaki oyuncu, Manchester United'daki kabusuna bir kiralık anlaşmayla son verebilir.

Marcus Rashford

Manchester United altyapısında yetişen Marcus Rashford'ın geleceği ne yazık ki Old Trafford'dan uzaklarda görünüyor. Amorim'in gözden çıkardığı oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Milan, Borussia Dortmund gibi ekiplerin Rashford ile ilgilendiği söylense de Solskjaer onu Beşiktaş'a gelmeye ikna edebilir.

Casemiro

Halihazırda Suudi Arabistan Pro Ligi'ne transfer olacağı iddia edilen Casemiro'nun Old Trafford'dan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.