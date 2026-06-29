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Spain Press Conference and Training- FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Şok… Rodri ameliyat oldu ve sezonun başlangıcında forma giyemeyecek

Rodri
İspanya
M.City
Dünya Kupası
İspanya
İngiltere

Acı bir darbe

Manchester City, orta saha oyuncusu Rodri’nin önümüzdeki sezonki durumu hakkında şok edici bir haber aldı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi, Rodri'nin İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından geçirdiği belirsiz bir sakatlık nedeniyle ameliyat olacağını ortaya çıkardı.

İngiliz gazete, rehabilitasyon süresinin uzun olmayacağını ancak Rodri'nin Manchester City ile yeni sezonun başlangıcında forma giyemeyeceğini belirtti.

"Daily Mail", Rodri'nin yaklaşık iki yıl önce ön çapraz bağ yırtığı geçirdiğinden beri fiziksel formunu korumakta zorlandığını belirtti.

Rodri, ülkesinin Dünya Kupası macerası sona erer ermez ameliyat olacak. İspanya, Perşembe günü son 32 turunda Avusturya ile karşılaşacak.

Dünya Kupası
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İspanya
ESP
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Avusturya
AUT

İngiliz gazete, Manchester City ile temasa geçti ancak kulüp bu şok edici haber hakkında yorum yapmayı reddetti.

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