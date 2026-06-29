Şok… Rodri ameliyat oldu ve sezonun başlangıcında forma giyemeyecek

Manchester City, orta saha oyuncusu Rodri’nin önümüzdeki sezonki durumu hakkında şok edici bir haber aldı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi, Rodri'nin İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından geçirdiği belirsiz bir sakatlık nedeniyle ameliyat olacağını ortaya çıkardı.

İngiliz gazete, rehabilitasyon süresinin uzun olmayacağını ancak Rodri'nin Manchester City ile yeni sezonun başlangıcında forma giyemeyeceğini belirtti.

"Daily Mail", Rodri'nin yaklaşık iki yıl önce ön çapraz bağ yırtığı geçirdiğinden beri fiziksel formunu korumakta zorlandığını belirtti.

Rodri, ülkesinin Dünya Kupası macerası sona erer ermez ameliyat olacak. İspanya, Perşembe günü son 32 turunda Avusturya ile karşılaşacak.

İngiliz gazete, Manchester City ile temasa geçti ancak kulüp bu şok edici haber hakkında yorum yapmayı reddetti.