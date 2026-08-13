Futbol tarihinin en büyük mucize hikâyesi olduktan sonra, Leicester City kulübü bugün bir Amerikan bankasının yatırımcılara sunduğu sekiz sayfalık bir broşürde yer alan sıradan bir "yatırım fırsatı" hâline geldi.

BBC Sport ağı, tarihi Premier Lig şampiyonu Leicester City kulübünün 200 milyon sterlinden fazla bir bedelle satışa çıkarıldığını ortaya koydu. Bu adım, kulübün Taylandlı sahipleri "King Power" şirketinin, kulüp üzerindeki 16 yıllık hâkimiyetinin ardından ayrılışının önünü açıyor.

Önde gelen bir Amerikan yatırım bankası olan "Citigroup", satış sürecini tanıtmak amacıyla "Kadro Projesi" başlıklı bir tanıtım broşürü hazırladı. Söz konusu satış; kulübü, kadın futbol takımını ve başlıca varlıklarını kapsıyor. Bu varlıkların başında 32 bin seyirci kapasiteli King Power Stadyumu, 2020 yılında 121 milyon sterline açılan Seagrave antrenman tesisi ve Leicester'ın kardeş kulübü olan Belçikalı OH Leuven kulübü geliyor.

Belge, yalnızca maddi varlıkların değerini 200 milyon sterlinden fazla olarak tahmin ediyor; ancak zorda olan takımın satışı için nihai bir fiyat belirlemiyor ve anlaşmayı "çıkış konusunda zengin bir geçmişe sahip bir kulübü edinmek için ender bir fırsat" olarak nitelendiriyor.

Görüntüyü güzelleştirme çabasıyla tanıtım broşürü, Leicester'ın başarılarını öne çıkardı. Bunların başında 2016'da Premier Lig şampiyonluğu ve beş yıl sonra kazanılan FA Cup zaferi geliyordu. Buna karşılık broşür, takımın 2023 ile 2025 yılları arasında Premier Lig'den Championship'e üst üste iki kez düşmüş olduğu gerçeğini tamamen görmezden geldi.

Broşür ayrıca kulübün gelirlerinin 2026 mali yılında 97 milyon sterlini aşacağını öngördü; ancak ağır mali zarar yıllarını ve kulübün birikmiş borçlarını zikretmedi. 2025 hesaplarının ortaya koyduğu üzere, kulübün 103,6 milyon sterlin değerinde banka kredisi ve iki lig arasında gidip geldiği yıllarda 180 milyon sterlini aşan zararları bulunuyor.

Srivaddhanaprabha ailesine ait King Power şirketi, Leicester City'yi 2010 yılında Milan Mandarić'ten yalnızca 35 milyon sterline satın almıştı. Kulübün başkanlığını, babası Vichai'nin 2019'da stadyum dışında yaşanan ünlü helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından şu anda Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha yürütüyor.