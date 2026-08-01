Şok karar: Monaco Fransa Ligi'nde yer almayacak

Fransa Basketbol Federasyonu, mevcut Fransa Ligi şampiyonu Monaco kulübünü gelecek sezonun müsabakalarına katılmaktan men ettiğini açıkladı. Bu şok karar, boğucu bir mali kriz ortasında kulübün geleceğini tehlikeye atıyor.

Fransa Federasyonu, temyiz kurulunun Monaco'nun Fransa Birinci Ligi'nde kalmak için yaptığı itirazı reddettiğini doğruladı. Ayrıca yasak, ikinci lig de dahil olmak üzere LNB liglerinin herhangi birine katılmayı da kapsıyor.

Prenslik takımı artık hayatta kalmak için tek bir seçenekle karşı karşıya; o da Fransa Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi önünde son bir temyiz başvurusunda bulunmak. Kulüp, mevcut mali durumun karmaşıklığı göz önüne alındığında bu seçeneği hâlâ dikkatle değerlendiriyor.

Monaco, ilk kararı geçtiğimiz 20 Temmuz'da temyize götürmüş, ardından temyiz kurulu gerekli belgeleri sunması için kulübe 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı. Ancak kulüp belgeleri belirlenen tarih içinde sunamayınca, men kararı teyit edildi.

Yerel şampiyonluğu kazanmasına rağmen Monaco, EuroLeague'den elenmesine ve ikinci kıtasal turnuva olan EuroCup'a dönmesine yol açan ağır mali sorunlar yaşadı. Ayrıca Mike James, Alpha Diallo ve Elie Okobo gibi öne çıkan yıldızlarının çoğu takımdan ayrıldı.

Rus iş adamı Aleksey Fedoriçev'e ait olan takım, geçen sezon oyuncu ve çalışanlarının maaşlarını ödememesi nedeniyle çok sayıda mali cezaya maruz kaldı ve ayrıca transfer yasağı getirildi. Bu durum, Monaco Prensliği'ni takımı yönetmek ve tamamen çökmesini önlemek için doğrudan müdahaleye yöneltti.

Kriz, başta Dubai Basketbol'a transfer olan Mike James olmak üzere takımın yıldızlarının, mali alacaklarını alamamalarını protesto etmek için son iki buçuk ayda kulüpten uzaklaşmaya karar vermesiyle doruğa ulaştı. James, daha sonra Monaco'nun Paris Saint-Germain karşısında şampiyon olduğu lig finallerinin beşinci ve son maçında yeniden forma giymek için geri döndü.