İsviçre Federal Mahkemesi bugün pazar günü, Pyramids oyuncusu Ramadan Sobhi'nin doping numunesinde yaptığı manipülasyon nedeniyle aldığı 4 yıllık men cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Bu karara göre Ramadan Sobhi, 2029 yılına kadar futbolla ilgili herhangi bir faaliyette bulunamayacak.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, doping numunesinde yaptığı manipülasyon nedeniyle Kasım 2025'te Ramadan Sobhi'ye 4 yıllık men cezası vermişti.

Ramadan Sobhi, cezanın indirilmesi amacıyla geçtiğimiz haziran ayında Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına itiraz etmişti.

Sobhi, Pyramids ile 2028 yılına kadar sözleşmeli olmasına rağmen, doping krizi ve men kararı, ceza süresi boyunca sözleşmenin yürürlüğünün durmasına neden oldu.



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