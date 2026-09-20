Georgios Donis, teknik ve idari heyetin disiplin gerekçesiyle Musab el-Cuveyr'i Suudi Arabistan Millî Takımı kampından çıkarma kararı almasının ardından, olayın ayrıntılarını açıklamadan, "Körfez 27" öncesinde kendisini ilk gerçek krizin karşısında buldu. Karar, turnuvanın başlamasına birkaç gün kala geldi ve Yunan teknik direktörü, disiplin boyutundan hiç de az önemli olmayan teknik bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

El-Cuveyr, kısa süre içinde "Instagram" hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamasında, gerçekleştirdiği davranışın tüm sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu ve hiçbir gerekçe ya da bahane sunmadan hatasını kabul etti. Ardından Spor Bakanı'na, Suudi Arabistan Federasyonu Başkanı'na, teknik ve idari heyete, takım arkadaşlarına ve Suudi Arabistan taraftarlarına özür sundu.

Muhtar Ali, el-Cuveyr'in birebir alternatifi değil

Bu karardan sonra Donis, el-Cuveyr'in yokluğunu telafi etmek için Muhtar Ali'yi kadroya çağırdı. Ancak bu karar, millî takımın kadro dışı bırakılan oyuncunun bir alternatif kopyasını elde ettiği anlamına gelmiyor; çünkü iki oyuncu özellikleri ve sahadaki rolleri açısından farklılık gösteriyor.

El-Cuveyr, ileri uçta bir orta saha oyuncusu olarak bulunabilme, topu almak için geriye inme, oyun kuruluşuna katkı sağlama ve tempoya hâkim olma kabiliyeti sayesinde orta sahada önemli bir seçenek konumundaydı; bu görev ise kadronun diğer unsurlarında aynı netlikte bulunmuyor gibi görünüyor.

Buna karşılık Muhtar, Donis'e farklı özellikler sunuyor; özellikle iç bölgede çalışma, savunma görevleri ve denge açısından. Dolayısıyla çözüm, onu el-Cuveyr'in yerine koyup aynı rolleri sergilemesini beklemek olmayacak, bunun yerine sorumlulukların birden fazla oyuncuya yeniden dağıtılmasında olacak.

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İşte Donis için gerçek sınav burada olacak; orta sahayı, başka bir oyuncunun oyun kuruculuğu ve maçın ritmini kontrol etme görevini üstleneceği şekilde yeniden mi inşa edecek, yoksa tempoyu yönetmede en yetenekli unsurlarından birinin yokluğuna uyum sağlamak için takımın şeklini tamamen mi değiştirecek?

El-Cuveyr krizi sona erdi, ama etkisi sahada başlıyor

Disiplin açısından, Donis ve idari heyetin tavırlarını netleştirdiği görülüyor; özellikle basın kaynakları, kararın teknik nedenlerle değil, caydırıcılık ve kampın ritmini düzenleme amacıyla geldiğini teyit etti.

Ancak teknik açıdan gerçek kriz, Kuveyt karşısındaki ilk maçın düdüğüyle başlıyor; çünkü Donis'ten yalnızca bir oyuncuyu değil, orta sahadaki eksiksiz bir görevi telafi etmesi istenecek.

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Turnuva öncesi zamanın darlığıyla birlikte, en yakın çözüm, ona birebir bir alternatif aramak yerine el-Cuveyr'in rollerini birden fazla oyuncuya dağıtmak ve Muhtar Ali'ye özelliklerine uygun görevler vermek olacak.

Sonuçta Donis, net bir disiplin mesajı göndermeyi başardı; ancak kararın tam anlamıyla başarılı olması, millî takımın sahada, maçların ritmini kontrol etmedeki en önemli silahlarından birini kaybetmeden el-Cuveyr'in bıraktığı boşluğu aşabilme kabiliyetine bağlı olacak.