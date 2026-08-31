Şok gelişme: İttihad, Moussa Diaby'nin dönüşünü değerlendiriyor

Ittihad'ın Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin dosyası, geride kalan saatlerde Almanya'nın Bayer Leverkusen kulübüne transferinin tıkanmasının ardından, anlaşmanın seyrini tamamen tersine çevirebilecek sürpriz gelişmelerle karşı karşıya. Böylece oyuncunun bu sezon "El-Amîd"in kadrosuna geri dönmesi güçlü bir ihtimal haline geldi.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesine göre, Ittihad kulübü, oyuncunun Leverkusen'e transferi konusunda henüz nihai bir formüle ulaşılamamış olması nedeniyle, önümüzdeki 24 saat içinde Diaby'nin geleceğiyle ilgili nihai tavrını belirleyecek.

Gazete, Diaby'nin Ittihad'da kalması ve Alman kulübüne gitmemesi ihtimalinin, özellikle görüşmelerin şu ana kadar nihai bir anlaşmaya ulaşamaması nedeniyle söz konusu olduğunu, bunun da anlaşmanın durması ve Fransız kanat oyuncusunun "En-Numûr"un listesinde kalması tehlikesini beraberinde getirdiğini belirtti.

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Bu gelişme, Diaby'nin Bayer Leverkusen kapısından Alman Ligi'ne dönmeye yaklaşmasının ardından, son saatlerde transferi tamamlamayı engelleyen pürüzlerin ortaya çıkmasıyla geldi. Böylece oyuncunun geleceği, ilgili taraflar arasındaki muallak ayrıntılar netleşene kadar askıda kaldı.

Ittihad şimdi oyuncuyla ilgili kritik bir kararla karşı karşıya. Kulüp, önümüzdeki saatler içinde nihai tavrını belirlemek zorunda; ya oyuncunun Leverkusen'e transfer işlemlerini tamamlayacak ya da onu kadroda tutup bu sezonki müsabakalarda hizmetinden yararlanacak.

Nihai bir anlaşmaya varılamaması halinde, özellikle oyuncunun kulüple sözleşmesinin bulunması ve transfer dosyasının şu ana kadar resmi olarak kapatılmamış olması nedeniyle, Diaby yeniden Ittihad teknik heyetinin hesaplarına girebilir.

Bu gelişmeler, Japon Ritsu Doan'ın transferini de soru işaretleriyle karşı karşıya bırakıyor. Zira oyuncunun Ittihad'a transferi, Diaby dosyasının kapatılmasına bağlı. Bu da önümüzdeki saatleri, "El-Amîd"in bu sezonki kadrosunun şeklini belirlemek açısından kritik hale getiriyor.

Böylece Moussa Diaby'nin Bayer Leverkusen'e transferi, daha önce göründüğü gibi garanti olmaktan çıktı; aksine oyuncunun Ittihad forması giymeye geri dönme senaryosu güçlü bir ihtimal haline geldi. "El-Amîd" taraftarı da önümüzdeki 24 saat içinde açıklanacak ve Fransız kanat oyuncusunun geleceğini belirleyecek nihai kararı bekliyor.