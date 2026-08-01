Şok edici bilgi: Vinicius Arsenal'e mi yaklaştı?

Real Madrid, Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'ın yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varılamaması halinde ayrılma ihtimaline açık hale geldi.

"ESPN" ağına göre kaynaklar, Real Madrid yönetiminin Vinicius'un sözleşmesini yenilemek için sunduğu son teklifi artırmaya yönelik herhangi bir planının bulunmadığını doğruladı.

Vinicius'un, Dünya Kupası'na katılımının ardından çıktığı iznin sona ermesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını yapmak üzere Pazartesi günü Valdebebas tesislerine dönmesi bekleniyor. Bu arada mevcut sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalırken geleceğine dair belirsizlikler sürüyor.

Aynı kaynaklar, Real Madrid yöneticileri ile Brezilyalı milli oyuncunun temsilcileri arasında yapılacak bir toplantı için henüz herhangi bir tarih belirlenmediğini belirtti. Kulüp, kararın artık yeni sözleşmeyi imzalayıp imzalamayacağını ya da başka bir takıma transfer olmayı araştırıp araştırmayacağını belirlemek için oyuncunun kendisine ait olduğunu düşünüyor.

Aynı doğrultuda, Brezilyalı oyuncuya yakın bir kaynak, şu ana kadar Arsenal ile herhangi bir iletişimin gerçekleşmediğini doğruladı.

Ağ, Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmakla gerçekten ilgilendiğini ve şu anda bu transferin mümkün olup olmadığını ve fizibilitesini incelemek üzerine çalıştığını açıkladı.

Real Madrid yönetimi ile Vinicius'un temsilcileri arasındaki müzakereler, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmasına ilişkin uzun süredir devam eden bir tıkanıklık yaşıyor.

"ESPN", geçen sezon oyuncunun sözleşme yenileme konusunda acelesinin olmadığını ve görüşmelerin Dünya Kupası müsabakaları sona ermeden herhangi bir ilerleme kaydetmeyeceğini bildirmişti.

26 yaşındaki Vinicius, 2018 yılında Real Madrid'e katılmış ve dünyanın en iyi oyuncularından biri haline gelmişti; iki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol kaydetti ve 2024 Erkekler Ballon d'Or ödülünde ikinci oldu.

Brezilyalı yıldız, geçen sezon eski teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde rahatsızlık yaşadı; Bernabeu Stadı'ndaki El Clasico maçında oyundan alındığında öfkesini gösterdi. Bu sırada takım, üst üste iki yıl boyunca herhangi bir büyük kupa kazanamadan sezonu tamamladı.

Real Madrid, bu yazki transfer piyasasındaki aktif hamlelerini sürdürdü; forvet Carlos Espi bu hafta takımın kadrosuna katıldı.