Sofyan Amrabat yarışında önde olan takım Liverpool

Fas Milli Takımı'nın orta sahasındaki oyunuyla sivrilen yıldız oyuncunun yeni adresi Premier Lig olabilir.

Dünya Kupası'nda İspanya'yı turnuvanın dışına iten Fas Milli Takımı'nın organizasyonda en öne çıkan isimlerinden biri olan orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın Liverpool'a yakın oluğu öne sürüldü.

Fiorentina'nın oyuncunun satılmayacağına dair açıklamasına rağmen bu yöndeki haberler her geçen gün artarken, 26 yaşındaki oyuncunun menajeri de çok sayıda telefon aldığını açıkladı.

Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre Amrabat özellikle Premier Lig takımlarının ilgisini çekerken, öne çıkan takım Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool oldu.

Liverpool ve Tottenham takipte

Antonio Conte'nin çalıştırdığı Liverpool da Amrabat'a yönelik çalışmalar yaparken, Hollanda'da doğan ve büyüyen oyuncunun geleceği merakla bekleniyor.

Bir dönem Kayserispor ve Galatasaray forması da giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan, daha önce Verona, Feyenoord ve Club Brugge formaları da giymişti.

Ocak 2020'de 19.5 milyon euro karşılğıında Fiorentina'ya transfer olan Amrabat'ı tutmak isteyen İtalyan ekibinin bu transfere yaz aylarından önce onay vermesi zor görünüyor.