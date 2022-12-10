Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda sergilediği performansla Premier Lig ekiplerini peşinden koşturan yıldızı Sofyan Amrabat, Portekiz karşılaşmasının ardından yarı finale yükselmelerine inanamadığını söyledi. Fas'ın Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselmeyi başaran ilk Afrika ülkesi olduğunu hatırlatan Amrabat, gururlu olduklarını söyledi.
Amrabat ne söyledi?
"Rüya gibi bir durumun içerisindeyiz. Gerçekten inanılmaz. Bunu kesinlikle hak ettik. Sahada hep beraber savaşıyoruz ve kalbimiz ülkemiz için atıyor.
İnanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Sakatlıklar yaşıyoruz ama bu kadrodaki her oyuncu büyük bir saygıyı hak ediyor.
Oyuncular, teknik ekip ve personellerimizle saygıyı duyulan bir takım olduk"
2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizini gerçekleştiren Fas Milli Takımı turnuvada şu ana dek sadece bir gol yedi. Kanada'ya karşı 2-1 kazandıkları mücadelede kendi kalesine bir gol atan Afrika temsilcisi Belçika, İspanya ve Portekiz karşılaşmalarını gol yemeden tamamlaraken, savunma anlamında oldukça iyi bir görüntü sergiledi.