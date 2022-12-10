Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda sergilediği performansla Premier Lig ekiplerini peşinden koşturan yıldızı Sofyan Amrabat, Portekiz karşılaşmasının ardından yarı finale yükselmelerine inanamadığını söyledi. Fas'ın Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselmeyi başaran ilk Afrika ülkesi olduğunu hatırlatan Amrabat, gururlu olduklarını söyledi.

"Rüya gibi bir durumun içerisindeyiz. Gerçekten inanılmaz. Bunu kesinlikle hak ettik. Sahada hep beraber savaşıyoruz ve kalbimiz ülkemiz için atıyor.

İnanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Sakatlıklar yaşıyoruz ama bu kadrodaki her oyuncu büyük bir saygıyı hak ediyor.

Oyuncular, teknik ekip ve personellerimizle saygıyı duyulan bir takım olduk"