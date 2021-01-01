PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Madrid'den ev bakıyor

Mbappe, Neymar gibi yapmadı ve sözleşme yenileyeceğine dair bir mesaj vermedi. Gönlünün Real Madrid'de olduğu kesin. Buna dair bilgiler de var.

Kylian Mbappe'nin geleceği ne olacak? Avrupa'da sorulan sorulardan biri de bu.

Tıpkı Erling Haaland gibi, tıpkı Lionel Messi gibi. Bu yaz Avrupa'da her şey değişmeyecek ama çok şey değişeceği kesin.

2022'nin yazında sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız henüz kararını vermiş değil. Fakat Madrid'den ev bakmaya başladığına göre, durumu tahmin etmek çok da zor olmamalı.

Luis Ferrer, Paris Saint-Germain'de transfer ekibinin bir parçası olarak, mümkün olan en iyi yeteneklerle imzalamak ve kulübü bir Avrupa güç merkezine dönüştürmek için Antero Henrique ve Leonardo gibi yorulmadan çalışarak 10 yıldan fazla zaman geçirdi.

Daha sonra kendi işi olan LF360'ı sürdürmek için görevden ayrıldı, fakat ayrılmadan önce Kylian Mbappe transferinde büyük rol oynadı.

Goal'e konuşan Ferrer, kendisinin ve ekibinin Kylian Mbappe'nin, Real Madrid yerine PSG'yi tercih etmesinde nasıl rol oynadığını anlattı.

PSG, Mbappe yarışını nasıl kazandı?

Ferrer, "Bir numaralı imza Kylian Mbappe'ydi, çünkü mesele sadece parayla ilgili değildi" diyor ve şunları ekliyor:

"Tamamen farklıydı, zaman aldı. Aylar ve aylar. Monaco ile yeni bir yarış halindeydi ve herkes onun bir mücevher olduğunu biliyordu, ama aynı zamanda onun önceliğinin Madrid olduğunu da biliyorduk.

"Madrid oradaydı ve bunu durdurmanın bir yolu yoktu. Tek yapmaları gereken düğmeye basmaktı. Öte yandan, dünyanın en büyük transferi Neymar'ı daha yeni almıştık ve bu nedenle Mbappe'yi satın alamadık. Financial Fair Play, buna engel oldu.

"Bunu başarabilmek için parlak fikirler düşünmemiz gerekiyordu. Herkes bunun işe yaraması için iş birliği yaptı. Bir menajer tarafından ele alınmadığını da vurgulamalıyım. Bir menajer olsaydı, bu imkânsız olurdu.

"İlk yıl, satın alma opsiyonu ile kiralandı."

Ferrer, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de oynama hayâlinin olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, bu yüzden yapılacak çok iş olduğunu biliyorduk" diyor.

"Benim fikrim, Mbappe'ye ilk önce PSG'ye katılmasını, Dünya Kupası'nın yaklaştığını söylemekti. Kulüple bu konuyu konuşmamış olsam da ona, Real Madrid'in vermediği ilk 11'e girme garantisini vermekti ve bu şekilde bir teklif sunmaktı.

"Ama bu sözü verdik çünkü onun yeteneğine inandık. Bu çok nadir bir şey, bir futbolcuya sadece bir kez kesinlikle oynayacağına dair söz verdim. Normalde bunu yapan hocaydı. Görüşmelere Unai Emery katıldı.

"Pek çok ayrıntı var, bunun hakkında konuşmak için çok zaman harcayabiliriz, ama size söylediğim şey hakkında pek konuşulmadı."

Bu yaz ne olacak?

Neymar zaten PSG ile sözleşme uzatacağını söyledi, ancak Mbappe'nin geleceği o kadar net değil.

Goal'ün edindiği bilgiye göre Fransız yıldız, geleceği konusunda henüz bir karar vermemiş olmasına rağmen, Madrid'de ev aramaya başladı.

Ferrer, "Şu anda, Mbappe'nin ailesi kulüple müzakere edecek" diyor ve ekliyor:

"Artık PSG'de olmadığım için güvence veremem çünkü tüm bilgilere sahip değilim. Şimdi ile haziran arasında her şey olabilir.

"Avrupa'nın en güçlü kulüplerinin onu sevdiği ve sahadaki sonuçların da bu durumu etkilediği doğru, bu yüzden sözleşme imzalamayı erteliyor. Her iki taraf da düşünüyor."

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PSG bundan sonra ne yapmalı?

Eğer Kylian Mbappe, sözleşme yenilemezse PSG'nin seçebileceği iki yol var. Ya Fransız yıldızı takımda tutup son bir sezon daha bunun keyfini çıkaracaklar ve önümüzdeki sezon ondan pazar kazanmadan onu kaybedecekler, ya da bu yaz gelecek teklifleri değerlendirip para kazanacaklar.

"Bu çok iyi ve tehlikeli bir soru!" diyen Ferrer, sözlerini şöyle tamamlıyor:

"PSG'nin içinde bulunduğu durumun bu olduğu doğru, ancak ne yapacaklarını söylersem bu benim için tehlikeli olur!"