Sörloth ve babasından Emre Belözoğlu'na tepki!

Alexander Sörloth, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetin ardından ülkesinin basınına konuştu.

Ziraat Kupası yarı final rövanşında 'un 'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldiği maçta Alexander Sörloth ile sarı-lacivertli kulübün yedek kulübesinde olan Emre Belözoğlu arasında yaşanan gerilim maça damga vurmuştu.

Bir pozisyon sonrasında yaşananlar sonrasında kulübede olan Emre Belözoğlu maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırılmış, Sörloth ise sarı kart görmüştü.

Norveç basınından VG'ye açıklamalarda bulunan Sörloth, "Türkiye'nin en büyük takımlarından olan ezeli rakibini Fenerbahçe'yi yenmiş olmak harika bir his. Takım olarak müthiş bir performans sergiledik. Arkadaşlarım bana iki güzel servis yaptı ben de bunları gole çevirdim." dedi.

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Golcü futbolcu, maçta Emre Belözoğlu ile arasında yaşanan gerginliği ise şöyle anlattı: "Çok konuşuyor, tahrik etmeye çalışıyordu. Sinir bozucu olmaya başlamıştı, ben de ona sessiz olmasını söyledim."

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Goran Sörloth: "Emre Belözoğlu muhtemelen bir nefret objesi!"

Yıldız futbolcunun babası Goran Sörloth ise aynı gazeteye yaptığı açıklamada, "Kulübedeki oyuncu oradan emirler veremez. Emre Belözoğlu muhtemelen kulübünün bir nefret objesi." diye konuştu.

Goran Sörloth, oğlunun maçtaki performansından da övgü dolu sözlerle bahsederken, "Oğlum çok iyi çalışıyor ve takım arkadaşlarıyla da iyi bir uyumu var." dedi.