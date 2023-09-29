Socios.com ile anlaşan Tottenham, taraftarlara benzersiz deneyimler ve ödüller sunan Spurs Taraftar Token'ını piyasaya sürüyor

Tottenham taraftarları, kulübün Socios.com ortaklığıyla çıkardığı yeni Spurs Taraftar Token'ıyla birçok benzersiz aktivite ve deneyime erişebilecek.

Tottenham taraftarları, kulübün Socios.com ortaklığıyla çıkardığı yeni Spurs Taraftar Token'ıyla birçok benzersiz aktivite ve deneyime erişme şansına sahip olacak.

Premier Lig devi, Tottenham taraftarlarına VIP biletler, Büyük Ekran mesajları, Spurs Shop kuponları, sevdikleri yıldızlarla sanal buluşma gibi özel ödül fırsatları sunacak.

Socios.com, futbol, tenis, rugby ve motor yarışları gibi alanlarda dünyanın en büyük spor takımlarına ortaklık yapan bir ödül ve katılım platformu. Dört yıl önce yolculuğuna futbolla başlamasından bu yana, Taraftar Token sahipleri için avantajlarını giderek arttırdı. 167 ülkeden iki milyondan fazla taraftar, sevdiği oyuncularla bağlantı kurmak ve kulüpleri tarafından ödüllendirilmek için Socios.com uygulamasını kullanıyor.

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Spurs Taraftar Token'ı kulübün üyelik planı kapsamında birçok ek avantaj anlamına geliyor. 18 yaşın üzerindeki tüm One Hotspur+ üyeleri ve kombine sahiplerine ücretsiz olarak beş Spurs Taraftar Token'ı sunulacak. Ayrıca One Hotspur/One Hotspur Connect üyeleri, 4 Ekim Çarşamba günü arz edilecek Taraftar Token'ından ücretsiz olarak bir adet alabilecekler.

Taraftarlara e-posta yoluyla gönderilecek olan kupon kodu, Socios.com uygulamasında kullanılabilecek. Devredilemez ücretsiz token, kulüple ilgili anketlere, tahminlere ve yarışmalara anında erişim sağlamanıza olanak tanıyacak ve bu sayede ödüllerin kilidini açmak için puanlar toplayabileceksiniz.

İlk lansmanın ardından Spurs Taraftar Token'ları, her biri 1.65 Sterlin/2 Dolar başlangıç fiyatıyla 4 Ekim Çarşamba günü satışa çıkacak.

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Ortaklık anlaşması çerçevesinde Socios.com aynı zamanda Tottenham Hotspur Vakfı'nın Reignite (Yeniden Canlanmak) programını da finanse edecek ve kulübün yerel topluluğu içinde yetişkinlere istihdam fırsatları ve sağlıklı yaşam desteği sunacak.

Tottenham Hotspur Ticari Satış Direktörü Ryan Norys bu girişimden duyduğu heyecanı dile getiriyor ve şunları söylüyor: "Dünya çapındaki tüm taraftarlara kulüple ilgili yeni birçok ödül ve deneyim sunabildiğimiz için mutluyuz. Fan Token mevcut üyelik programımızın pek çok avantajını geliştirecek. Lansman sırasında tüm üyelerimize ve kombine sahiplerine ücretsiz Taraftar Token'larını sunacağız. Hem yerli hem de yabancı taraftarların ilgisini çekecek birçok ödül fırsatı yaratmak için Socios.com ile birlikte çalışıyoruz."

"Bu ortaklık, kulübün futbol faaliyetlerimize yeniden yatırım yapmak üzere ek gelir kaynakları yaratmak için nasıl çalıştığının başka bir örneği."

Socios.com Operasyon Direktörü Emma Diskin ise şunları söylüyor: "Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, Socios.com'da Taraftar Token'ları aracılığıyla kulüplerine destek göstererek benzersiz deneyimlerle ödüllendiriliyor. Bu lansmanla Tottenham taraftarları, yeni ödüllerin ve deneyimlerin kilidini açmak için puan kazanabilecekleri kulüple ilgili anketlere, tahminlere ve yarışmalara katılabilecekler."

"Şu anda yedi İngiliz ekibini 100'den fazla büyük spor organizasyonundan oluşan grubumuza dahil ettik ve uygulamayı geliştirmeye devam etmeye kararlıyız."

Spurs Taraftar Token'ını nasıl kullanacağınız ve Tottenham'ın Socios.com ile ortaklığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için burayı tıklayın.