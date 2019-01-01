Snoop Dogg: Kadın futbolcular daha fazla kazanmalı

Ünlü rapçi Snoop Dogg, Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan ABD Milli Takımı ile ilgili destek videosu yayınladı.

2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda Kadın Mili Takımı 'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştırken ABD Erkek Milli Takımı ise 1 gün sonra Gold Cup finalinde 'ya 1-0 kaybetti.

Ünlü Amerikan rapçi Snoop Dogg, kadınlar takımının başarısını erkeklerin yenilgisi ile kıyaslayarak düşüncelerini dile getirdi.

Dogg, kadın milli takımındaki oyuncuların erkeklerden daha fazla kazanması gerektiğini ifade etti ve şunları söyledi:

"ABD Kadın Milli takımındaki her oyuncu yalnızca 90.000 $ kazanırken erkekler, kazandığı zaman oyuncu başında 500.000 $ kazanıyor. Üzgünüm ama ABD erkekleri hiçbir şey kazanamadı ve kazanamıyor da. Kadınların hak ettiğini verin. Bu kadınlar Dünya Kupası'nı kazanıyor ve yalnızca 90 bin alıyor. Oyuncu başında 500.000 $ kazanması gereken onlar."