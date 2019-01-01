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Kadınlar Dünya Kupası

Snoop Dogg: Kadın futbolcular daha fazla kazanmalı

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Ünlü rapçi Snoop Dogg, Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan ABD Milli Takımı ile ilgili destek videosu yayınladı.

2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD Kadın Mili Takımı Hollanda'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştırken ABD Erkek Milli Takımı ise 1 gün sonra Gold Cup finalinde Meksika'ya 1-0 kaybetti.

Ünlü Amerikan rapçi Snoop Dogg, kadınlar takımının başarısını erkeklerin yenilgisi ile kıyaslayarak düşüncelerini dile getirdi.

Dogg, kadın milli takımındaki oyuncuların erkeklerden daha fazla kazanması gerektiğini ifade etti ve şunları söyledi:

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🇺🇸. Soccer team. Ladies need. They issue. Break bread or fake dead ✈️⚽️💰💰👊🏿👊🏿🥅🇺🇸🇺🇸🇺🇸⚽️⚽️

Haberin devamı aşağıda

snoopdogg (@snoopdogg)'in paylaştığı bir gönderi ()

"ABD Kadın Milli takımındaki her oyuncu yalnızca 90.000  $ kazanırken erkekler, kazandığı zaman oyuncu başında 500.000  $ kazanıyor. Üzgünüm ama ABD erkekleri  hiçbir şey kazanamadı ve kazanamıyor da. Kadınların hak ettiğini verin. Bu kadınlar Dünya Kupası'nı kazanıyor ve yalnızca 90 bin alıyor. Oyuncu başında 500.000 $ kazanması gereken onlar." 

 

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