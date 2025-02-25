Slavko Vincic'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için aldığı para hayrete düşürdü!

Sloven hakem Slavko Vincic'in, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönettiği için aldığı ücret ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz hafta aldığı kararla 55 yıl aradan sonra Süper Lig maçını yabancı hakem yönetti.

UEFA'nın elit hakem kategorisinde yer alan Slavko Vincic, Süper Lig'in 25. haftasında dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çaldı.

Jose Mourinho beğendi, Okan Buruk beğenmedi

Deneyimli hakemin yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. VAR koltuğunda ise Alen Borosak oturdu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho derbi sonrası soyunma odasına giderek deneyimli hakemi yönetiminden ötürü tebrik etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise 90 dakika sonrası Vincic'in performansını sert bir dille eleştirdi.

3 bin 600 euro kazandı

45 yaşındaki dünyaca ünlü hakemin Türkiye Futbol Federasyonu'na maliyeti belli oldu.

Slavko Vincic'in derbiyi yönetmesinin karşılığı olarak 3 bin 600 euro kazandığı ortaya çıktı.

Bu rakam yaklaşık 134 bin liraya tekabül ediyor. Vincic'in yardımcıları ise 2 bin 300 euro (yaklaşık 88 bin lira) gelir elde etti.

Öte yandan Vincic ve yardımcılarının 350 euro (yaklaşık 13 bin lira) günlük harcırah aldığı öğrenildi.