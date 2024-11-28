Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de son maçta Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesine bu akşam çıkacak. Slavia Prag'a konuk olacak olan Fenerbahçe, Çek rakibini mağlup ederek play-off şansını kuvvetlendirmenin peşinde. Haberin devamı aşağıda Peki Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Gelecek maç Europa League SLP FEN Maç önizlemesi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde bu gece Slavia Prag'a konuk olacak. Fortuna Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'de başlayacak. Alman hakem Stegemann'ın yöneteceği kritik karşılaşma TRT 1 kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Slavia Prag-Fenerbahçe 28 Kasım Perşembe 23.00 TRT 1 ve tabii