Skriniar Liverpool'un elini yaktı

Van Dijk'ın sakatlığı nedeniyle stoper arayışında olan Liverpool, Inter'den Skriniar'ı gündemine aldı.

Virgil van Dijk'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle stoper mevkiine takviye yapmayı planlayan , 'in genç oyuncusu Skriniar'ı gündemine aldı.

Calcio Mercato'nun haberine göre ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Kırmızılar, uzun vadeli bir çözüm olarak Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor. Joe Gomez ve Joel Matip'in de sakatlıklarla boğuşması Klopp'un savunma hattını öncelikli olarak güçlendirmek istemesine neden oldu. Ancak Milano ekibinin genç stoper için 60 milyon avronun üstünden bir bonservis bedeli talep etmesi bu transferi zora soktu.

2017 yazında 'dan 20 milyon avroya Inter'e transfer olan Slovak stoper, bu sezon 13 maçta görev aldı.