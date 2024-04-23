Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakaya damga vuran karar hakkında konuştular.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'la sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın (90) 4 puan gerisinde 86 puanda kaldı.

Sarı-Lacivertli ekip, maçın 87. dakikasına kadar 2-1 önde bulunurken Manaj'ın Livakovic'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda hakem Cihat Arslan oyunu devam ettirdi.

Ardından VAR kararıyla Livakovic, Manaj ve Djiku arasındaki pozisyonu VAR monitöründen izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Sivasspor'un beraberlik golü geldi ve müsabaka 2-2'lik eşitlikle bitti.

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Maçın ardından hakem yorumcuları tarafından maça damga vuran penaltı pozisyonu şu şekilde değerlendirildi:

FIRAT AYDINUS: "VAR'ın skandal bir hatalı karara imza attı VAR hakemi. Gerek Djiku'nun gerek Livakovic'in pozisyonunda Cihan Aydın sahada ne verirse, penaltı da verse, devam da ettirse VAR'ın karışamayacağı her iki kararda da saygı duyulması gereken bir pozisyon. Hangi kararı verirse versin sana göre bana göre. Bu sahada hakemin vermesi gereken bir karar. VAR hakemi hangi pozisyon için çağırdı, Livakovic'in pozisyonu için çağırdı. Livakovic, kontrolsüz gelmiyor. Ayağını koyuyor. Manaj topa vurduktan sonra aşağı doğru çömelip ikinci bir topa hamle yapmasını Livakovic engellemiyor. Livakovic'in ayağı yerde. Bir temas varsa bile Manaj topa doğru giderken yapılmış bir müdahale değil. Bu pozisyon için karışıyorsa çok büyük bir yanlış."

RIDVAN DİLMEN: "Ben penaltı pozisyonunda Djiku'nun yaptığı müdahale yüzünden çağırdığını sandım. Eğer ondan çağırsa kırmızı kart bile olabilirdi. Hakem Livakovic'in müdahalesi için çağırdığında inanamadım çünkü böyle bir penaltı olmaz. Manaj'a müdahale geldiği anda top oyundan çıkmış ve pozisyon sona ermiş. Ben her maç böyle 10 tane pozisyon sayarım bu şekilde olan."

BAHATTİN DURAN: "Djiku'nun teması, Manaj'ın kötü oynamasını gerektirecek bir temas değil. Etkisi yok. Manaj topa vurdu. Top bariz bir şekilde auta doğru gidiyor. Top oyunda. Kaleci Livakovic ayaklarını açtı ve durdu. Livakovic'in ayağıyla Manaj'ın ayağı yerde buluştu. Livakovic'in ayağı, Manaj'ın ayağını süpürmedi. Bu görüntülerde var. Tartışamayız bunu. Livakovic kontrolsüz gelmedi. Ayaklar yerde temas etti. Bu temas dolayısıyla Manaj kalkıp topu kaleye vurabilir miydi? Hayır. Ayaklar yerde birleşmiş. Djiku'nun da, Livakovic'in de temasları penaltı için yeterli değil kesinlikle."

DENİZ ÇOBAN: "VAR hakemi, hakemi kenara izlemesi için davet edip ekran 3'e bölündüğünde artık top bizim yönetmenimizden çıkıyor. Sağ üst köşede, sağ alt köşede video odası, büyük ekranda VAR hakeminin seçtiği, operatörün oynattığı görüntüyü görüyoruz. Riva'ya bağlanırız o anda. VAR, hakeme Livakovic'in pozisyonunu gösteriyor. VAR hakemi, Livakovic tartışmasız penaltı yaptı diyerek çağırıyor. En sondan başa geleyim. Çok çok çok çok çok çok yanlış bir VAR müdahalesi. Altı defa söylüyorum. Bir penaltıda, temasla ilgili değerlendirmemizi etki var mı diye yapacağız. Etki nedir? Hareket kısıtlamasıdır. Arkadan gelen savunmacının da, kayan kalecinin de sadece ve sadece rakibe bir teması var. Onun hareketlerini kısıtlayacak bir etkisi yok. Bu pozisyon penaltı değil. Sahada da penaltı değil, VAR odasında da penaltı değil. Hakem doğru bir devam kararı verdi. VAR gereksiz müdahalede bulundu."

BÜLENT YILDIRIM: "VAR hakemi, Livakovic'in müdahalesinin açık net tartışmasız bir penaltı gerektiren bir müdahale olduğunu göstermek için protokole göre büyük bir hata olduğunu iddia ederek izleme tavsiyesinde bulundu. Djiku'nun müdahalesinde vuruş şeklini bozan hiçbir şey yok. Djiku'nun darbesi etkili olsaydı, kırmızı kartı yerdi. VAR hakemi için ihlal olsa Djiku'yu gösterecekti. O yüzden uzun sürdü inceleme. Djiku'nun müdahalesi var ama ufak bir temas var. Etkili bir temas yok. Vuruşu kaliteli yapamadıktan sonra o temas nedeniyle sağ ayak kalfını tutuyor. VAR ne yapmış, sol ayağa müdahale var diye çağırmış. Djiku'nun müdahalesinde hiçbir şey yok. Kaba temas yok. Kontrolsüz faul de söz konusu değil, VAR'ın müdahale etmesi gereken hiçbir şey yok. VAR, niye müdahale etti ben bilmiyorum."