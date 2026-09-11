Rumen Futbol Federasyonu, alt yaş kategorisi maçlarında ailelerin ve seyircilerin uygunsuz davranışlarını sınırlamayı amaçlayan yeni bir kural uygulamaya karar vermesinin ardından siyah kart futbola geldi.

Rumen Futbol Federasyonu bugün cuma günü, gelişim futbolunda istismar edici ve uygunsuz davranışları cezalandırmak için siyah kartın kullanımını içeren yeni bir yönetmeliği uygulamaya koyduğunu duyurdu. Bu adım, çocukları tribünlerde maruz kalabilecekleri baskılardan ve taşkınlıklardan korumayı amaçlıyor. Haberi Katalan "Sport" gazetesi aktardı.

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Bu uygulama spor dünyasında öncü bir adım sayılıyor. Federasyon şunları vurguladı: "Futbol bir oyun, çocuklar için bir sevinç ve sağlıklı gelişim alanı olarak kalmalıdır. Rumen Futbol Federasyonu, BRAVO platformu aracılığıyla, genç futbolun en acı verici durumlarından biriyle mücadele etme çabalarını sürdürüyor: ailelerin ve seyircilerin tribünlerden uyguladığı taciz ve baskı."

Federasyon bir açıklamada, yeni yönetmeliğin "11 Eylül'de acil durum komitesi tarafından" onaylandığını ve "aslında çocuk ve gençlik müsabakaları sistemine dahil edildiğini" belirtti.

Yeni disiplin uygulaması, "çocukların yetişkinlerin hırslarının, baskılarının ya da tribünlerdeki hayal kırıklıklarının kurbanı olmaması gerektiği" ilkesinden hareketle, 7 ila 16 yaş arasındaki yaş kategorilerini kapsıyor.

Siyah kartın önemi, maçın kesin olarak durdurulması anlamına gelmesinde yatıyor. Federasyon şu açıklamayı yaptı: "Siyah kart, hakemin herhangi bir belirsizliğe yer bırakmadan, maçın seyircilerin ya da ailelerin uygunsuz davranışları nedeniyle kesin olarak durdurulduğunu ilan ettiği görsel işarettir. İstismar edici davranış yalnızca maçın gidişatını etkilemekle kalmaz, çocuklar ve tüm takım üzerinde de doğrudan sonuçlar doğurabilir."

Uygulanacak protokol

Ailelerin ve seyircilerin davranışının gençler maçının yapısına uygun olup olmadığını belirlemekten hakem sorumludur; varsa dördüncü hakemin ya da maçtaki başka bir görevlinin yardımıyla bunu yapar.

Siyah karta ulaşmadan önce, istismar edici davranışla mücadele birkaç aşamadan geçiyor. Bu aşamalar ilk uyarıyla başlıyor ve maçın 10 dakika süreyle geçici olarak durdurulmasına kadar varabiliyor.

Hakem uygunsuz bir davranış saptaması durumunda, önce antrenörlerden seyirciye yönelmelerini istiyor ve buna eş zamanlı olarak hoparlör aracılığıyla bir uyarı yapılıyor. Davranış sürerse maç geçici olarak durduruluyor ve iki takımdan da soyunma odalarına gitmeleri isteniyor.

Oyun yeniden başladıktan sonra davranış tekrarlanırsa, üçüncü uyarıda siyah kart gösteriliyor. Protokolde şöyle deniyor: "Oyun yeniden başladıktan sonra istismar edici davranış sürerse, hakem maçı bitirmek için düdüğünü çalar. Maç kesin olarak durdurulur ve yeniden başlatılamaz."

Federasyon şunları ekledi: "Hakem, kesin durdurma kararına görsel bir işaret olarak siyah kartı gösterir. Bu, sınırın aşıldığının işaretidir. Düzeltici önlemler istismar edici davranışı durdurmayı başaramazsa, maç sürdürülemez ve hakem, karşılaşmayı resmi ve görünür biçimde bitirmek için siyah kartı gösterir."

Yönetmeliğin hedef aldığı davranışlar arasında küfür ve azarlama dahil sözlü istismar, çocukları dövmek ya da itmek, ayrıca aynı takımın teknik ekip üyelerine küfretmek, onları dövmek ya da itmek yer alıyor.

Cezalar ayrıca rakip takım oyuncularına ya da teknik ekip üyelerine küfretmeyi, onları dövmeyi ya da itmeyi, hakemlere ve maç görevlilerine sürekli karşı gelmeyi, onlara küfretmeyi, onları dövmeyi ya da itmeyi, bunun yanı sıra diğer ailelerle veya seyircilerle sözlü ya da fiziksel çatışmalara girmeyi de kapsıyor.

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