Sivasspor'un yeni transferi Tyler Boyd: Faydalı olacağım

Sivasspor'un Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Tyler Boyd, Sivas'a geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde başkan Mecnun Otyakmaz, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz ve asbaşkan Faruk Taşseten ile tanışan Tyler Boyd, daha sonra takım arkadaşlarıyla buluştu.

Mecnun Otyakmaz, transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Bir açığımızı kapattık. Ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama pandeminin en başından beri en fazla etkilenen kulüp olduk. Maalesef UEFA grubundan da çıkamadık bu yüzden. Onun sarsıntısı bugüne kadar sürdü. Bundan sonra Tyler Boyd ile daha güçlenerek açığımızı kapatacağız. Üç maç kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nı da alma şansımız var. Onda da katkılarının olacağını düşünüyorum. Güzel bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tyler Boyd ise Sivasspor ile tekrar patlama yapacağına inandığını belirterek, "Takımın başarılı olmasında ben de faydalı olacağım. Bundan sonra daha da başarılı olacağız ve buna ben de katkı sunacağım" açıklamasında bulundu.

Boyd, kırmızı-beyazlı ekipte 99 numaralı formayı giyecek.