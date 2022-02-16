İtalya’da, hakkında genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Robinho için Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası yakalama kararı çıkarmak için İtalya Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Brezilya’nın dünya futboluna hediye ettiği yıldızlardan birisi olan ancak kendisinden tam olarak bekleneni veremeyen Robinho, cinsel saldırı nedeniyle tutuklanabilir.

Robinho için uluslararası yakalama kararı çıkarılması için başvuruda bulunuldu.

Ne söylendi?

İtalyan ANSA Ajansı'nın haberine göre; Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalya’da futbol oynadığı dönemde genç bir kadına yönelik taciz suçlamasından dolayı hakkında yargıtay tarafından da onaylanmış 9 yıl hapis cezası bulunan Robinho için harekete geçti.

Savcılık, Robinho hakkında iade talebi oluşturulması ve uluslararası yakalama emri çıkarılmasına ilişkin gerekli işlemleri tamamlaması için dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Ne yaşandı?

Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017 yılının kasım ayında 9 yıl hapis cezası aldı.

İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi, 2020 yılının aralık ayında son olarak yargıtay, 2022 yılının ocak ayında bu cezayı onadı.

Robinho’nun kariyeri

Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho; Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını giydi.

Asıl adı Robson de Souza olan 37 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinin takımlarından Santos’a yeniden döndü.

Ancak Brezilyalı futbolcu, Milano’daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan dolayı kadro dışı bırakıldı.

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