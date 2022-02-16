Lionel Messi, Thierry Henry'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok kaçırılan penaltılar rekoruna ortak olurken çoğu penaltı girişiminde, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

Arjantinli yıldız, son olarak Paris Saint-Germain'in salı günü Real Madrid karşısında kazandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Messi böylece, Şampiyonlar Ligi’ndeki 23 penaltı girişiminin beşinden başarısız ayrıldı.

Kylian Mbappe'nin PSG adına penaltı vuruşu kazanmasının ardından topun başına geçen Messi, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois’nın doğru köşeyi tahmin etmesiyle penaltıyı kaçırdı.

Arjantinli oyuncu, kaçırılan penaltı sonrasında üzüntü yaşarken PSG taraftarları da gözlerine inanamadı.

Maçta ne oldu?

Avrupa’nın iki dev takımının karşılaştığı maçta Real Madrid çoğunlukla Parc des Princes'te saunma yapmayı tercih etti ve hızlı ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Bu nedenle PSG, rakip alanda çok görülse de Messi’nin kaçırdığı penaltı dışında gole kadar büyük bir tehlike yaratamadı.

Courtois, maçın ardından BT Sport'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür oyunlarda bir kaleci olarak yapacak çok şeyiniz olacağını bilirsiniz.

"Messi'nin penaltılarını çok çalıştım ve kale çizgisindeyken onun kafasını karıştırmayı denedim. Onunla oynadım. Bu yüzden şansım da yaver gitti.”

Belçikalı kalecinin başarılı performansına rağmen PSG’nin yıldızı Kylian Mbappe, Courtois'in bacaklarının arasından topu geçirerek takımını galibiyete taşıdı.

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Messi, son 4 maçında 4 gol atmasına rağmen ilk sezonunda tam olarak beklentileri karşılamış değil.

Salı günü oynanan Real Madrid maçında takımın temel yükünü taşıyan Mbappe olurken Fransız yıldız, maç içerisinde de etkili bir görüntü çizdi.

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