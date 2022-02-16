Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Real Madrid'i 1-0 yendiği maçın ardından Neymar, takım arkadaşı Marco Verratti'ye övgüler yağdırdı.

Brezilyalı yıldız, Verratti'yi Barcelona’nın ikonik yıldızları Xavi ve Iniesta ile karşılaştırdı.

İtalyan futbolcu Verratti, Real Madrid maçına ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca forma giydi. Neymar ise sakatlıktan döndüğü için maça sonradan dahil oldu.

Neymar, İtalyan takım arkadaşının ne kadar harika bir oyuncu olduğunu daha iyi anladığını vurguladı.

Brezilyalı futbolcu, Verratti’yi eski takım arkadaşları Xavi ve Iniesta ile aynı klasmana koyuyor.

Ne söylendi?

Maçtan sonra Neymar, "Verratti'nin mükemmel bir oyuncu olduğunu biliyordum ama bu kadar muhteşem olduğunu bilmiyordum" dedi.

"O bir dahi. Xavi Hernandez ve Iniesta ile birlikte oynadığım en iyi orta saha oyuncularından birisi.”

Verratti'nin Real Madrid karşısındaki performansı

İtalyan oyuncu, paslarının yüzde 92’sinde isabet sağladı. Maçın genelinde başarılı bir performans sergileyen Verratti, 3 başarılı müdahalede bulundu.

Verratti, uzun zamandır seçkin bir oyuncu olarak görülüyor. Ancak, Euro 2020 ve Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı, itibarını daha da yükseltmeye yardımcı oldu.

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Birçok hücum gücüne sahip olan PSG’de, Verratti gibi oyunu birbirine bağlayabilen ve aynı zamanda kontra atakları savunabilen bir orta saha oyuncusuna sahip olmak çok önemli.

Sakatlıklar bazı dönemlerde Verratti için bir sorun oldu, ancak sağlıklı olduğunda dünyanın en iyi merkez orta saha oyuncularından birisi olarak gösteriliyor.

PSG, Kylian Mbappe’nin son saniyelerden attığı golle Real Madrid’i 1-0 mağlup ederek İspanya’ya avantajlı bir skorla gidecek.

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