Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı

Sivasspor'u 2019-20 sezonunda Süper Lig dördüncülüğüne taşıyan Rıza Çalımbay takımda kaldı.

Demir Grup , teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adam ile 14 Ağustos Cuma günü saat 11.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi sözleşme imzalanacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, 2010-2011, 2011-2012 ve 2019-2020 sezonlarında Sivasspor'u çalıştırmıştı.

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Kırmızı-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde geçen sezon ligi 60 puan toplayarak 4. sırada tamamlamıştı.