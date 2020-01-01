Sivasspor

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı

AA
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Mecnun Otyakmaz Riza Calimbay Sivasspor 2020
AA
Sivasspor'u 2019-20 sezonunda Süper Lig dördüncülüğüne taşıyan Rıza Çalımbay takımda kaldı.

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adam ile 14 Ağustos Cuma günü saat 11.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi sözleşme imzalanacak. 

Teknik direktör Rıza Çalımbay, 2010-2011, 2011-2012 ve 2019-2020 sezonlarında Sivasspor'u çalıştırmıştı.

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    Kırmızı-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde geçen sezon ligi 60 puan toplayarak 4. sırada tamamlamıştı.

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