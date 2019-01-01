Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Mustapha Yatabare ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola 'nın Breuvais takımında başlayan tecrübeli futbolcu sırasıyla SC B, Villemomble Sports, Clermont Foot, US Boulogne, , , , ve son olarak geçen yıl Konyaspor'da forma giydi.

Yatabare geçen yıl 29 maçta forma giyerken 5 gol atıp 3 asist yaptı.