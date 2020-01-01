Sivasspor, Max Gradel'i renklerine bağladı

Kırmızı-beyazlı ekip, 32 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2019-20 sezonunda Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA 'nde grup aşamasında mücadele edecek olan Demir Grup , kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Max Gradel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

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"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon Lig 1 ekiplerinden forma giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Max Gradel, sol kanatta görev yapıyor.

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30 Kasım 1987’de ’nin Abidjan kentinde dünyaya gelen Max-Alain Gradel, kariyerine İngiltere’de alt yapısında başladı. Ardından , Leeds United, gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse forması terletiyordu.

Kariyerinde 389 maça çıkan 33 yaşındaki sporcumuz 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

Max Gradel’e Sivas’a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz."