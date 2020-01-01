Sivasspor için sezon nasıl geçti; kimler gidecek, kimler kalacak?

Bu sezon ligde zirve yarışı veren Sivasspor'u gelecek sezon nasıl bir kadro yapılanması bekliyor?

Bu sezon Rıza Çalımbay yönetiminde gösterdiği performansla ligin flaş ekiplerinden biri olan , sezonun ilk yarısını lider tamamlamıştı.

Ancak ikinci yarıda yaşadığı düşüşle ve 'un gerisinde kalan kırmızı-beyazlılar, buna karşın sahip mütevazı kadrosuyla oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktı.

An itibarıyla üçüncü sırada yer alan Çalımbay'ın öğrencileri, ligin son maçında da bu sıralamasını koruduğu takdirde, Trabzonspor'un aldığı Avrupa cezası CAS'tan dönmezse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme aşamasından katılma şansı elde edebilir.

Peki Sivasspor'da kimler kalacak, kimler gidecek? İşte kadronun durumuna genel bir bakış...

Dokunulmazlar

Normalde bu bölümde ilk olarak Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın adlarını anmamız gerek. Ama iki oyuncunun da gelecek sezon takımdan ayrılacaklarını uzun süredir biliyoruz.

Fakat Sivasspor'un vazgeçilmez konumda bir oyuncusu daha var. Sezon boyunca Mert Hakan ve Emre'nin gölgesinde kalsa da orta sahada oyunun iki yönünde gösterdiği parlak performansla Hakan Arslan, kırmızı-beyazlıların belki de en hakkı yeterince verilmeyen oyuncusuydu.

Aynı şekilde Mustapha Yatabare'nin bağlantı oyununda sergilediği performans da oldukça dikkat çekiciydi.

Belirsizler

En büyük belirsizlik olarak kiralık sözleşmesi biten Fernando Andrade'nin 'ya dönüp dönmeyeceği olarak söylenebilir.

Öte yandan rotasyonda faydalı olan Arouna Kone'nin de sözleşmesi sona ermiş durumda. Sivasspor onunla bir yıl daha devam edecek mi, yoksa yolları ayıracak mı, henüz bilinmiyor.

Gözden çıkarılanlar

Sezon başında 'den büyük umutlarla kiralanan Petar Skuletic'in kiralık sözleşmesi bitti ve beklentilerin çok altında kaldığı düşünülürse büyük ihtimalle gelecek sezon kadroda yer almayacaktır.

Aynı şekilde geçirdiği diz sakatlığının ardından Sergiy Rybalka'nın da Sivasspor'da kalması zor görünüyor.

Sözleşmesi bitenler

Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Arouna Kone, Ali Şaşal Vural, Paul Papp ve Cem Özdemir sözleşmesi sona eren oyuncular arasında.

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Fernando Andrade, Fatih Aksoy ve Petar Skuletic'in de sözleşmeleri bitiyor.

Genç oyuncular

Sivasspor'un oldukça yaşlı bir kadrosu var. 28.9 yaş ortalamasıyla bu sezon mücadele eden kırmızı-beyazlılarda çok sayıda genç oyuncu bulunmuyor.

Takımın en genç oyuncusu 20 yaşındaki Armin Djerlek. Sırbıstan'ın U17 Millî Takımı'nda da forma giyen ve sezon başında bedelsiz olarak Partizan'dan transfer edilen Djerlek, bu sezon yalnızca 9 maçta forma giyebildi. Gelecek sezon ondan daha fazla faydalanılabilir.

Kırmızı-beyazlıların bir başka genç oyuncusu ise yine bu sezon başında Bochum'dan bedelsiz olarak transfer edilen Furkan Sağman. 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu da bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

Beşiktaş'tan kiralanan ve savunma önündeki performansıyla takıma oldukça katkı veren 22 yaşındaki Fatih Aksoy ise sezon sonunda siyah-beyazlılara geri dönecek.