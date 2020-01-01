Sivasspor, Fayçal Fajr'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Faslı orta saha oyuncusu Fayçal Fajr'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, geçen sezon ekiplerinden forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fajr, Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

'nın Rouen şehrinde dünyaya gelen 32 yaşındaki asıllı sporcu, futbola CMS Oissel'da başladı.

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Frejus-Saint-Raphael, SM , Elche, Deportivo La Coruna takımlarının formasını giyen Fajr, son olarak Getafe'nin kadrosunda yer aldı.

Orta sahada görev yapan Fajr, kariyerinde 285 maçta 30 kez gol sevinci yaşadı.

Fajr, Fas Milli Takımı'nın formasını da 25 kez giydi.