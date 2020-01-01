Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'a veda etti

Demir Grup Sivasspor, sözleşmeleri sona eren iki oyuncunun da ayrılığını resmen duyurdu.

Demir Grup Kulübü , sözleşmesi sona eren oyunculardan Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş 'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Emre Kılınç için, " 3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini ortaya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre." denildi.

Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığı ise şöyle duyuruldu: " 3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş’a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan."

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2016-17 sezonunun devre arasında 'dan transfer edilen Emre Kılınç, kırmızı-beyazlı forma altında çıktığı 119 resmi maçta 23 gole imza attı, 21 de asist yaptı.

2017 yazında Menemenspor'dan kadroya katılan Mert Hakan Yandaş ise Sivasspor formasıyla 72 resmi maça çıktı ve 13 gol 6 asistlik performans sergiledi.