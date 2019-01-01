Sivasspor, Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'i istedi
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AA
Robinho'nun Başakşehir'e transfer olmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Sivasspor, rotayı İstanbul'a kırdı.
A Spor'un haberine göre; Yiğidolar, Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek'i kadrosuna katmak için siyah beyazlılarla masaya oturdu.
Golcü futbolcu için pazarlıklar sürerken, BB Erzurumspor ve Çaykur Rizespor da 30 yaşındaki Mustafa Pektemek'i transfer etmek istiyor.
7 sezondur Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.