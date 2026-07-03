Sisi, Firavunlara tebriklerini iletti… Ne dedi?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Cuma akşamı, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından penaltılarda Avustralya'yı 4-2 yenerek 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen milli futbol takımını tebrik etti.

Sisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mısırlı evlatlar, milli takımın şampiyonları, milli takım tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselme başarısını gösterdiğiniz için sizi tebrik ediyorum” dedi.

Ayrıca, “Kendi yeteneklerinize olan inanç, takım ruhuyla mücadele etmek ve kazanma azminin başarıları getirdiğini kanıtladınız” diye ekleyen Cumhurbaşkanı, Firavunlar’a gelecek maçlarda başarılar diledi.

Mısır milli takımı, Dünya Kupası’na katıldığından bu yana ilk kez bu aşamaya yükselerek, son 16 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.