Sırp medyası Luka Jovic'e tepkili: Aptallık etti!

Alınan karantina kararına uymayıp Sırbistan'a dönen Real Madrid oyuncusu Luka Jovic, ülkesinde eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.

basketbol takımı oyuncularından Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından aynı antrenman tesisini kullanan Real Madrid futbol takımı oyuncuları da karantinaya alınmıştı.

Alınan bu karara rağmen Real Madrid futbol takımı oyuncularından Luka Jovic bu yasağı delerek ülkesi 'a gitti.

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Bu gelişmenin ardından açıklamada bulunan Sırbistan Başbaşkanı Ana Brnabic "Karantina kurallarına uymayıp milyonları tehlikeye atan futbol yıldızlarımız hakkında olumsuz düşüncelerimiz var" ifadelerini kullandı.

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Sırp gazeteleri ise "Luka Jovic bütün uyarılara rağmen Madrid'deki karantinayı delip Sırbistan'a dönerek aptallık etti" görüşünde birleştiler.

Geçtiğimiz yaz Real Madrid'e transfer olan 22 yaşındaki Sırp forvet, İspanyol ekiple çıktığı 24 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.