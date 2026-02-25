GOAL'un FanZone'undan ateşli bir TikTok klibinde, tutkulu bir futbol taraftarı olan FirasTalksFootball, Sir Alex Ferguson'un ikonik 2008 Manchester United takımını Manchester City'nin rekor kıran 2017-18 Centurions takımıyla karşılaştırarak eski bir tartışmayı alevlendiriyor.

"United'ın 2008 takımı, Premier League tarihinin en iyi takımıdır," diyor Firas cesurca.

Ancak, bu iddia başka bir sunucu tarafından hemen çürütülüyor. "Centurions'ı duydun mu?" diye sorarak City'nin 100 puanlık sezonuna atıfta bulunuyor. Sorgulama, keskin sorularla devam ediyor: "Aguero'yu duydun mu? Sane'yi duydun mu? Futbol izliyor musun?"

Firas inanamadan cevap veriyor: "Leroy Sane, Rooney, Ronaldo, Tevez, Ryan Giggs, Paul Scholes gibi isimlerin önünde mi? Bana Leroy Sane'den mi bahsediyorsun?"

Takma adın önemini vurgulayan diğer sunucu, "Buna Centurions denmesinin bir nedeni var. Centurions'ın ne anlama geldiğini biliyor musun?" diyor.

Firas, her iki takımın da çok başarılı sezonlar geçirmesine rağmen, United'ın üstünlüğü olduğunu hemen belirtti. "İkimiz de Premier League'i kazandık. Ama tahmin et ne oldu? Aynı sezon, Şampiyonlar Ligi'ni de kazandık."

"O yıl 2008 Chelsea, 2008 Arsenal ile rekabet ediyorduk. Fabregas ve Van Persie, Steven Gerrard ve Fernando Torres'in olduğu 2008 Liverpool ile." Konuyu özetleyerek şöyle diyor: "City'nin kazandığı zamankinden çok daha zorlu bir elit grupla rekabet ediyorduk."

Peki, sizin kararınız nedir? Sir Alex Ferguson'un 2008 Manchester United'ı hala Premier League'in en iyi takımı mı, yoksa taç City'nin Centurions'ına mı ait?